Arena Fonte Nova realiza procedimento para modernizar telões

Com o intuito de promover melhorias no estádio, a Casa de Apostas Arena Fonte Nova vai realizar a substituição dos telões por modelos mais avançados. Os dois painéis digitais, de 95,82 m², passarão a ter resolução de 120 x 120 pixels, com distância entre pixels de 8 mm e brilho de 9.000 nits. Diante disso, vai haver uma qualidade melhor da imagem durante jogos e eventos.

A primeira troca ocorreu no telão Sul. Na partida entre Bahia e São Paulo, no dia 5 de novembro, apenas o telão Norte estará disponível. Já no jogo seguinte, entre a Seleção Brasileira e o Uruguai, no dia 19 de novembro, o novo telão do setor Sul já estará em funcionamento.

Por conta da agenda de jogos e eventos, e para garantir a segurança na instalação, a previsão é que a mudança dos novos telões seja totalmente concluída em dezembro.