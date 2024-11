Está fora? Marcelo conversa com Fluminense após briga com Mano Menezes

Jogador se desentendeu com o técnico à beira do campo - Foto: Divulgação | Fluminense

Após confusão entre o técnico Mano Menezes e o jogador Marcelo, na partida entre Fluminense e Grêmio no Maracanã, na noite desta sexta-feira, 1º, o lateral deve negociar a rescisão do contrato com o Tricolor das Laranjeiras. A informação é da repórter Aline Nastari da TNT Sports.

Segundo ela, "Marcelo e Fluminense conversam para uma rescisão de contrato. Depois do desentendimento de ontem entre o jogador e Mano Menezes algumas reuniões aconteceram hoje entre as partes. O caminho provável é o encerramento da relação entre atleta e clube. A tendência é que a definição ocorra ainda hoje ou amanhã", escreveu a repórter nas redes sociais.

Marcelo e Mano tiveram um desentendimento no momento da substituição em que o jogador iria entrar no lugar Lima no final do segundo tempo. Porém, Mano pediu que ele retornasse ao banco de reservas. "Não vai entrar", esbravejou Mano. John Kennedy foi o escolhido para substituir Lima.