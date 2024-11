FUGIR DO SUFOCO Athletico x Vitória : saiba onde assistir e prováveis escalações Partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Por Da Redação 02/11/2024 - 11:19 h

Há dúvidas no meio-campo e no ataque do Leão - Foto: José Tramontin | Athletico

Athletico-PR e Vitória vão se enfrentar pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 2, na Ligga Arena, em Curitiba. Sem sofrer derrotas há três jogos, o Rubro-Negro baiano vai em busca do triunfo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Leia mais: >> Arena Fonte Nova realiza procedimento para modernizar telões >> Mano Menezes se irrita e desiste de colocar Marcelo em campo; assista

>> Após suspensão, Pituaçu estará apto para decisão do Baianão feminino Atualmente em 14º lugar, com 35 pontos, o Leão da Barra está somente um ponto das equipes que estão na zona da degola. O Furacão encerrou jejum de 11 jogos com o triunfo na última rodada sobre o Cruzeiro e respirou na luta contra a degola. Há dúvidas no meio-campo e no ataque do Leão. Na zaga, Wagner Leonardo vai retornar após cumprir suspensão na última partida. No meio, Luan está de volta após se recuperar de um desconforto muscular. Na frente, Carlos Eduardo é o principal candidato a ficar com a vaga de Gustavo Mosquito.

Provável Vitória

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller [Willian Oliveira] e Matheusinho; Carlos Eduardo, Everaldo e Alerrandro.

Desfalques: Gustavo Mosquito e Léo Naldi (suspensos); PK (transição), Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga (departamento Médico);

Pendurados: Muriel, Neris, Lucas Esteves, Willian Oliveira, Matheusinho, Zé Hugo e Everaldo; Provável Athletico

Mycael; Cuello (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Erick, Felipinho e João Cruz; Nikão, Julimar e Pablo. Desfalques: Canobbio, Mastriani, Christian e Madson (departamento médico). Pendurados: Cuello, Felipinho, João Cruz, Pablo, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. Onde assistir: Rede Furacão e CazéTV.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP) Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) Assistente 2: Gizeli Casaril (SC) Quarto árbitro: Leo Simao Holanda (CE) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

