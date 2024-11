Mano Menezes se irrita e desiste de colocar Marcelo em campo; assista

Mano discute com lateral na beira do campo durante partida contra o Grêmio - Foto: Reprodução

Fluminense e Grêmio se enfrentaram na noite desta sexta-feira, 1º, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A partida terminou empatada em 2 a 2, mas um cena chamou a atenção no final da partida. Isso porque o técnico do Fluminense, Mano Menezes, teve um desentendimento com Marcelo na beira do campo no momento da substituição.

Leia mais:

>> Robson Conceição defende cinturão contra rival que não aceita derrota

>> Intermunicipal terá auxílio do árbitro de vídeo na reta final; entenda



>> Dorival explica ausência de Neymar na convocação da Seleção Brasileira

O atleta iria entrar em campo no lugar de Lima, mas houve uma discussão e Mano mandou que ele retornasse ao banco de reservas. "Não vai entrar", esbravejou Mano. Marcelo retornou ao banco de reserva e John Kennedy foi o escolhido para substituir Lima. O Fluminense vencia naquele momento por 2 a 1.

Para piorar, o Grêmio empatou a partida em cobrança de pênalti convertida por Reinaldo e Felipe Melo ainda foi expulso por reclamação nos minutos finais.

Assista: