Intermunicipal terá auxílio do árbitro de vídeo na reta final; entenda

Sistema de árbitro de vídeo será utilizado pela primeira vez no Intermunicipal. - Foto: Divulgação | FBF

Uma novidade promete marcar a história do Intermunicipal 2024: pela primeira vez, a competição contará com o uso do árbitro de vídeo (VAR). A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 1º, por Taíse Galvão, diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Para esta edição, a entidade optou pelo VAR Light, uma versão simplificada da tecnologia que não requer operadores de câmera. Nesse modelo, o próprio árbitro de vídeo gerencia as imagens, utilizando câmeras fixas posicionadas em pontos estratégicos do campo.

As câmeras utilizadas são de alta definição, garantindo uma cobertura completa do campo e permitindo aos árbitros, tanto de campo quanto de vídeo, o acesso a ferramentas de replay.

A estreia do VAR Light está marcada para os duelos de ida e volta das finais do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024. A semifinal do torneio terá os confrontos Castro Alves x Barrocas e Crisópolis x Cachoeira. Os jogos de ida serão realizados neste domingo (3).