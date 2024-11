Manchester City tropeça, Liverpool vence e assume liderança da Premier League

Salah fez o gol da vitória do Liverpool - Foto: DARREN STAPLES | AFP

O Manchester City sofreu neste sábado, 2, contra o Bournemouth sua primeira derrota em quase um ano na Premier League, cedendo a primeira posição ao Liverpool, que venceu o Brighton, em Anfield, em outra partida do dia.

Após dez jogos disputados, os 'Reds' lideram com 25 pontos, dois a mais que o Manchester City (2º, 23 pontos), atual tetracampeão da Premier League. O 'pódio' é completado pelo surpreendente Nottingham Forest (3º, 19 pontos), que venceu o West Ham por 3 a 0 também neste sábado.

O Arsenal (4º, 18 pontos) ocupa a quarta posição depois de ter sofrido a segunda derrota em três jogos pouco antes, diante do Newcastle. Os 'Gunners' de Mikel Arteta ainda podem terminar a semana numa posição inferior na tabela dependendo dos resultados de Aston Villa (5º, 18 pontos) e Chelsea (6º, 17 pontos) no domingo.

32 jogos sem perder

Foi a primeira derrota dos 'Citizens' no campeonato inglês desde dezembro do ano passado contra o Aston Villa. Desde então, os jogadores comandados por Pep Guardiola não perderam nos últimos 32 jogos da competição.

O Bournemouth, do técnico basco Andoni Iraola, que havia perdido 19 dos últimos 21 duelos diretos com o City, abriu a vantagem com gols do ganês Antoine Semenyo (9') e do atacante brasileiro Evanilson (64'). O gol de cabeça do zagueiro croata Josko Gvuardiol, aos 82 minutos, foi o único na pequena reação do time visitante, que sofreu a segunda derrota em quatro dias depois de perder nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa para o Tottenham (2-1).

"Temos muitos jogadores sem minutos (de jogo), então o equilíbrio é um pouco incômodo. Hoje não conseguimos aguentar a intensidade deles. Por isso perdemos o jogo", disse Guardiola.

Golaço de Salah e novo líder

O Liverpool, por sua vez, foi surpreendido no início por um gol do zagueiro turco Ferdi Kadioglu (14'), mas conseguiu a virada no segundo tempo em apenas três minutos. Primeiro com um gol de Cody Gakpo (69'), num cruzamento para a área que o uruguaio Darwin Núñez ameaçou desviar mas não tocou na bola e acabou engana

Depois veio um belo gol de Mohamed Salah, que após um contra-ataque ajeitou na entrada da área e disparou de pé esquerdo (72'). Foi seu nono gol até agora nesta temporada contando todas as competições.

"Independentemente da posição em que você esteja, contra uma equipe como esta, estar perdendo por 1 a 0 e conseguir virar para 2 a 1 me dá muita confiança", disse o técnico dos 'Reds', Arne Slot.

A má notícia para o Liverpool foi a perda do zagueiro francês Ibrahima Konaté devido a uma lesão no braço.