Santos supera o Vila Nova e praticamente sacramenta acesso à Série A

O Santos està 99,9% garantido na primeira divisão em 2025. O atual líder da Série B conquistou mais uma vitória nesse sábado, 2, um 3 a 0 diante do Vila Nova, na Vila Belmiro e chegou aos 65 pontos. Os gols da vitória do Peixe foram marcados por João Basso, Guilherme e Otero.

Apesar da larga vantagem no placar, o Santos só conseguiu marcar no segundo tempo. Abriu o placar com o zagueiro João Basso, que foi oportunista na área após cobrança de falta. Os outros gols saíram apenas nos acréscimos. Aos 50, Guilherme cobrou pênalti no alto e marcou. Já aos 54, Otero foi às redes em uma cobrança de falta potente.

O Santos pode confirmar o acesso para a primeira divisão ainda nesta rodada, em caso de derrota ou empate do Ceará, que enfrenta o Avaí, no Castelão, neste domingo, 3. O Vozão é o único clube fora do Z4 que pode alcançar o Peixe e isso só vai acontecer se vencer todos os jogos.

Novorizontino perto

Também neste sábado, o Novorizontino visitou a Chapecoense e venceu por 2 a 0, se aproximando de um acesso inédito para a primeira divisão. O Tigre soma 63 pontos, mas ainda não garante o acesso matematicamente mesmo em caso de derrota do Ceará. No entanto, a conquista parece questão de tempo.