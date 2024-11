Gabigol é chamado de 'moleque' por Filipe Luís e dá resposta surpreendente

Gabigol marcou duas vezes na final contra o Galo - Foto: Marcelo Cortes / CRF

No emocionante duelo entre Flamengo e Atlético-MG, realizado neste domingo no Maracanã, Gabigol e Filipe Luís chamaram a atenção dos torcedores com suas interações. O atacante, após um erro de posicionamento, levou uma bronca do treinador Gerson. Entretanto, em um momento de recuperação, Gabigol se redimiu ao marcar o segundo gol do Rubro-Negro.

A tensão começou quando Gerson fez uma advertência ao atacante, que imediatamente tentou se justificar. Filipe Luís, por sua vez, também se envolveu na situação, gritando instruções para Gabigol, que não o ouviu. Isso resultou em mais uma reprimenda do ex-lateral, evidenciando a pressão que o time enfrentava.



"Você me respeita, seu moleque! Vem aqui", gritou Filipe.



A jogada decisiva ocorreu quando Léo Ortiz lançou Plata, que rapidamente acionou Gabigol. O atacante, com habilidade, entrou em campo livre e, diante do goleiro Everson, fez o arremate certeiro. A comemoração foi marcada pela união, com Gabigol abraçando Filipe Luís, demonstrando que as adversidades foram superadas em equipe.

Já no segundo tempo, Gabriel voltou a balançar as redes para o Rubro-Negro.