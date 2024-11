Zverev vence Humbert e conquista Masters 1000 de Paris

Com vitória convincente sobre Humbert, Zverev garante a vice-liderança do ranking da ATP - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

O tenista alemão Alexander Zverev venceu neste domingo, 3, o francês Ugo Humbert na final do Masters 1000 de Paris com parciais de 6-2 e 6-2, numa demonstração de força do novo número 2 do ranking da ATP.

Zverev, de 27 anos, conquistou assim seu sétimo título de Masters 1000, categoria de maior prestígio atrás apenas dos Grand Slam.

Com este 23º título da carreira, o alemão tem a garantia de chegar na segunda-feira à vice-liderança do ranking da ATP, ultrapassando o espanhol Carlos Alcaraz.

Humbert (N.18), que havia eliminado Alcaraz nas oitavas de final, perdeu assim a sua primeira final de Masters 1000, vítima do cansaço acumulado ao longo da semana parisiense, sobretudo depois de um duelo de quase três horas nas semifinais contra o australiano Jordan Thompson (N.28).

Perfeito no serviço e mais rápido no jogo, Zverev fechou o primeiro set em apenas meia hora, sem dar chances ao adversário, que era empurrado pelo público local.

Humbert pediu então uma longa pausa, mas após o reinício da partida Zverev continuou a anular o serviço vacilante do francês e obteve uma quebra no primeiro game, vencendo depois os três games seguintes de maneira consecutiva (4-0).

Humbert, que lutava para conquistar o primeiro Masters 1000 para o tênis francês desde 2014, reagiu vencendo dois games com seu saque, mas não conseguiu mudar o rumo de uma partida dominada por Zverev.