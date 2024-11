A história se repete: Ceni nunca venceu o São Paulo como treinador

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Nesta terça-feira, 7, o Bahia recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova, às 21h30, em um confronto direto por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, válido pela 32ª rodada. Em campo, o time baiano, que ocupa a 7ª posição com 46 pontos, enfrenta o sexto colocado São Paulo, que soma 51 pontos. Porém, além da briga pela zona de classificação à Libertadores, o jogo carrega uma motivação especial para o técnico Rogério Ceni: tentar quebrar um incômodo tabu diante do clube onde se tornou ídolo como goleiro.

Desde que iniciou sua carreira como técnico, em 2017, Ceni já enfrentou o São Paulo dez vezes, acumulando um retrospecto desfavorável de oito derrotas e dois empates, sem nunca ter conquistado uma vitória. O ex-goleiro, que defendeu o clube paulista por mais de 20 anos, não conseguiu repetir o sucesso como treinador nas partidas contra o Tricolor paulista. Seu aproveitamento em confrontos contra o São Paulo é de apenas 6,7%.

Leia mais:

>> Verstappen sai de 17º para vencer caótico GP do Brasil e se aproximar do tetra

>> Robson Conceição perde e O'Shaquie Foster retoma cinturão mundial

>> Hamilton pilota McLaren de Ayrton Senna e emociona público

A primeira série de enfrentamentos de Rogério Ceni contra o São Paulo ocorreu sob o comando do Fortaleza, equipe que liderou entre 2019 e 2020. Ao todo, foram cinco confrontos, válidos tanto por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, em que o treinador empatou duas vezes e perdeu três. Na ocasião, o Fortaleza marcou seis gols e sofreu nove, consolidando um histórico desfavorável.

Em 2021, dirigindo o Flamengo, Ceni teve mais três encontros com o São Paulo, que resultaram em derrotas. Nas três ocasiões, o Rubro-Negro conseguiu marcar apenas dois gols, enquanto o Tricolor paulista balançou as redes sete vezes.

Já à frente do Bahia, onde chegou em 2023, o técnico teve mais duas oportunidades para tentar vencer o São Paulo, mas novamente saiu de campo com o revés. Nessas duas partidas, o Tricolor de Aço marcou apenas um gol e sofreu quatro.

O desafio de terça-feira, além de ser uma chance para o Bahia se aproximar do pelotão de frente da competição, será também uma oportunidade para Rogério Ceni alcançar uma vitória inédita sobre o São Paulo.