Hamilton pilota McLaren de Ayrton Senna e emociona público

O piloto de F1, Lewis Hamilton, emocionou o público ao dar voltas em Interlagos com a McLaren MP4/5B, em que Ayrton Senna conquistou o bicampeonato mundial em 1990. O GP de São Paulo realizou neste domingo uma homenagem ao piloto Senna.

Fã declarado do ídolo brasileiro, o piloto britânico dirigiu com cuidado por causa das condições da pista: a chuva, que era especialidade do tricampeão nas corridas, persiste desde o sábado.

Nas arquibancadas, a homenagem emocionou o público e levou muitos espectadores às lágrimas. Após o tributo a Senna, Hamilton disse que Ayrton é o "melhor de todos" e que reviveu os tempos de criança durante a homenagem:

"É muito emocionante essa situação, eu estava revisitando minha infância assistindo ao Ayrton, vendo ele pilotar, vencendo corridas. Não posso acreditar que estou tendo essa oportunidade. Ele é o maior de todos. Fazer isso em frente a essa torcida, ficaram debaixo de chuva o dia inteiro. É um dia muito especial para mim", afirmou o britânico em entrevista à Band.

Nas arquibancadas, quando Hamilton se aprontava na McLaren, o público cantou "ole, ole, ole, ole, Senna, Senna" e vibrou quando o britânico entrou na pista. O piloto retribuiu e também fez acenos para o público ao sair dos boxes.

A torcida preparou faixas e balões com as cores do Brasil, e os espectadores do Setor A aplaudiram e gravaram com o celular a passagem do piloto. Muitos espectadores choraram com a homenagem, realizada com o "tema vitória" sendo tocada no Autódromo de Interlagos.