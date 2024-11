Lewis Hamilton guiará McLaren histórica em homenagem a Ayrton Senna

McLaren MP4/5B, carro histórico de Ayrton Senna na Fórmula 1 - Foto: Divulgação | McLaren

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o piloto escolhido para guiar a McLaren de Ayrton Senna, em homenagem que será realizada no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

O tributo ao piloto brasileiro, chamado de “Senna Sempre”, está marcado para as 17h de sábado e será com a McLaren MP4/5B, com a qual Senna conquistou o bicampeonato na temporada de 1990 da Fórmula 1.

Leia mais:

>> Pilotos da Fórmula 1 chegam em São Paulo para GP de Interlagos

>> Netflix revela elenco principal da minissérie "Senna"

>> Exclusivo: o repórter baiano que primeiro noticiou morte de Senna

Nesta quinta-feira, 31, o mesmo carro será exibido em um evento na Avenida Faria Lima, centro de São Paulo, que contará com a presença do ex-piloto brasileiro Emerson Fittipaldi.

Hamilton nunca escondeu a idolatria e a identificação que possui com Ayrton Senna. O piloto, que possui cidadania honorária brasileira, já guiou a McLaren de 1988 do tricampeão quando ainda era piloto da escuderia britânica.