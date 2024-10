Netflix revela elenco principal da minissérie "Senna"; confira

Estrelada por Gabriel Leone, minissérie em homenagem à Senna estreia no dia 29 de novembro - Foto: Divulgação / Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 25, o elenco principal da tão aguardada minissérie "Senna", que irá retratar a vida e a carreira do lendário piloto brasileiro Ayrton Senna, tri-campeão mundial de Fórmula 1.

No papel principal, o ator Gabriel Leone, conhecido por sua atuação em "Dom", irá interpretar Senna. Ao seu lado, o elenco conta com Matt Mella como Alain Prost, Johannes Heinrichs interpretando Niki Lauda, Joe Hurst como Keith Sutton, Steven Mackintosh no papel de Frank Williams, e Kaya Scodelario em uma participação especial.

A direção do projeto fica a cargo de Vicente Amorim e Julia Rezende, enquanto o roteiro é assinado por Álvaro Campos, Gustavo Bragança, Rafael Spínola, Thais Falcão e Álvaro Mamute.

Confira os atores: