Fã relata emoção de entregar bandeira do Brasil a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton emocionou o público de Interlagos com a homenagem a Ayrton Senna no GP do Brasil, neste domingo, 3. Fã do ídolo brasileiro, o piloto britânico deu voltas em Interlagos com a icônica McLaren MP4/5B, máquina com a qual Senna conquistou o bicampeonato mundial, em 1990. Durante a homenagem, o piloto recebeu em mãos uma bandeira do Brasil por parte de um membro do estafe da prova, Guilherme Furlan, e desfilou relembrando o gesto tradicional de Senna.

Guilherme, de 34 anos, integra a equipe de sinalização do GP do Brasil ao lado de seis amigos da cidade de Sorocaba, a 100 quilômetros de São Paulo. Ele conta que a ideia de entregar a bandeira ao ídolo surgiu após Hamilton ter comemorado a vitória no Grande Prêmio de Interlagos de 2021 com o símbolo.

“Quando soube que ele iria pilotar a McLaren do Senna, no mesmo momento já peguei a bandeira do Brasil que estava em casa. Mas não foi nada combinado, fiquei tão emocionado em ver e ouvir o ronco da McLaren que por um momento até esqueci de mostrar a bandeira para ele”, conta.

“Quando ele deu outra volta, peguei a bandeira e, com meus amigos Edinho, Jefferson e Anderson, do posto 13,5 da pista de Interlagos, mostramos para ele, e ele parou. Nesse momento o coração bateu mais forte, e pensei: "vou entregar", completou.