Intermunicipal: Castro Alves e Crisópolis conquistam vantagem na semifinal

Seleção de Crisópolis comemorando classificação em uma das fases do Intermuncipal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As duas partidas de ida da semifinal do Campeonato Baiano Intermunicipal movimentaram os municípios de Barrocas, no nordeste da Bahia, e Cachoeira, no recôncavo, na tarde deste domingo, 3. As seleções visitantes, no entanto, levaram a melhor.

Castro Alves venceu Barrocas por 2 a 0 e garantiu uma importante vantagem para o duelo de volta. Crisópolis também saiu na frente, ao bater Cachoeira por 1 a 0, com gol do atacante Chorinho, e joga por um empate na partida de volta.

Os jogos decisivos da semifinal estão marcados para o próximo domingo, 10, em Castro Alves e Crisópolis. As duas seleções classificadas fazem a grande decisão do Intermunicipal 2024.

Assista o gol da Seleção de Crisópolis: