"Pensava que ia me aposentar lá", diz Cleber Machado sobre a Globo

Após um ano no SBT, o narrador Cléber Machado será a nova voz da Record a partir de 2025. A emissora, que recentemente adquiriu os direitos de transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte Futebol do Brasil (LFF) no Campeonato Brasileiro até 2027, firmou um acordo com Machado para que ele assuma o posto de narrador principal.

O novo desafio surge quase dois anos após a saída de Cléber Machado da Globo, onde construiu uma carreira sólida ao longo de 35 anos. Em entrevista ao portal UOL, Machado revelou que foi surpreendido pela demissão em 2023 e que a decisão não fazia parte de seus planos. "Não esperava. Não achava que fosse sair e pensava que ia me aposentar lá. Eu acho uma coisa, quem decide, decide outra. Não chorei, não fiquei triste", afirmou.

Machado também expressou sua perspectiva sobre o desligamento, considerado por ele como uma atitude "injusta". "Agora, se eu acho que fizeram algo como eu faria com um profissional com o tempo de casa que eu tinha? Não. Não faria. Mas... foi assim. Nem uma bronca, e vou trabalhar em outros lugares, fazer outras coisas", comentou.

O narrador encerra seu contrato com o SBT em dezembro e já se prepara para as transmissões do Paulistão na Record em janeiro. Em abril, ele estará à frente dos jogos do Brasileirão, narrando as partidas em que clubes como Corinthians, Internacional, Botafogo e Cruzeiro forem mandantes.