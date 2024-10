Ex-Globo, Cleber Machado deixa SBT após 1 ano e acerta com rival

Cleber Machado acertou com a Record - Foto: Divulgação | SBT

Pouco mais de um ano depois de fechar contrato, Cleber Machado não seguirá no SBT. O narrador atendeu a um chamado da Record para trabalho a partir de 2025.

A informação foi confirmada pelo colunista Flávio Ricco, que disse que Cleber já comunicou a sua decisão ao SBT, com quem tinha contrato.

O interesse de ida à Record é pela segurança de duas competições anuais importantes, o Paulistão e o Brasileirão com os times da LFU – Liga Forte União, onde se inclui o Corinthians, clube de uma das maiores torcidas do país.

Em março de 2023, quando deixou a Globo, o famoso chegou a trabalhar no canal paulista para as finais do Campeonato Paulista daquele ano, em jogos disputados por Palmeiras e Água Santa.