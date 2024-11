Gabigol brilha, Flamengo vence Atlético e se aproxima do título da Copa do Brasil

Gabigol marcou dois gols no primeiro jogo da decisão - Foto: WAGNER MEIERGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

O primeiro confronto da grande final da Copa do Brasil aconteceu na tarde deste domingo, 3, e fez milhões de rubro-negros comemorarem em todos os cantos do Brasil. Jogando no Maracanã, contra o Atlético-MG, o Flamengo aplicou 3 a 1 na equipe mineira. Os gols do jogo foram marcados por Arrascaeta e Gabigol (2x), voltando a marcar com bola rolando após 19 jogos, enquanto do lado alvi-negro, Alan Kardec balançou as redes para diminuir.

A partida começou agitada e o rubro-negro carioca abriu o placar antes dos 15 minutos inicias, com Arrascaeta, que aproveitou rebote do goleiro Everson. Aos 38, mais um gol do Flamengo. Desta vez, Gabriel, livre, invadiu a área e tocou na saída de Everson.

Leia mais:

>> "Pensava que ia me aposentar lá", diz Cleber Machado sobre a Globo

>> Zverev vence Humbert e conquista Masters 1000 de Paris

>> A história se repete: Ceni nunca venceu o São Paulo como treinador

Na etapa final, a situação que já não era boa para o Galo piorou após o segundo gol marcado por Gabigol no jogo, que de dentro da área cortou e finalizou cruzado. Apesar do placar, o Atlético-MG não se deixou abater e diminuiu com Alan Kardec, que finalizou no canto da meta defendida por Rossi.

O duelo decisivo acontece no próximo domingo, 10, novamente às 16h, só que desta vez na Arena MRV, sob mando de campo do Atlético-MG, que terá de trilhar uma verdadeira ‘remontada’ para erguer o título da Copa do Brasil.