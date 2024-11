Torcida do Bahia usa boneco de Judas e faixas para protestar contra Ceni; assista

Faixas com protestos pendurados em viaduto - Foto: Reprodução Twitter de Yuri Santana @oysantanaa

Às vésperas do confronto direto pelo G6 do Campeonato Brasileiro com o São Paulo, em partida válida pela 32ª rodada, um grupo de torcedores do Bahia mostrou toda a sua insatisfação com o desempenho do time no segundo turno do Brasileirão e com as escolhas do treinador Rogério Ceni e pendurou faixas, com o dizeres "Ceni Burro", "Time Covarde" e "Acabou a Paz" e um boneco em um viaduto nas proximidades da Arena Fonte Nova, no centro de Salvador, na noite desta segunda-feira, 4.

O protesto é motivado pela fraca campanha do Tricolor no segundo turno do Brasileirão, com apenas quatro vitórias em 12 jogos. Somado a isso, ainda tem a eliminação da Copa do Brasil, com duas derrotas para o Flamengo - time que Rogério Ceni nunca venceu na carreira como treinador e acumula 15 derrotas em 15 jogos -, além de ter apenas duas vitórias nos últimos dez jogos disputados - sendo nove pela Série A do Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil.

| Foto: Reprodução Twitter de Yuri Santana @oysantanaa

A queda notória de rendimento, somada à queda na tábua de classificação despertou um mantra na torcida do Bahia por mudanças no time titular, não atendidas por Rogério Ceni.

Entre os mais pedidos pela nação tricolor para ganhar uma oportunidade está o uruguaio Lucho Rrodríguez. Já entre os mais caçados estão Cauly, Everaldo, Jean Lucas e Thaciano.

Com quatro gols marcados pelo Esquadrão, o atacante uruguaio pode ganhar uma chance no time titular, já que Thaciano está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Porém, Ceni pode optar por reforçar o meio-campo e entrar com Acavedo, recuperado de lesão.

| Foto: Reprodução Twitter de Yuri Santana @oysantanaa

Bahia e São Paulo duelam nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão soma 46 pontos e está na 7ª colocação. Já o time paulista é o 6º, com 51 pontos somados.

O provável time titular do Bahia é: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Luciano Rodríguez (Acevedo ou Ademir).

O jogo terá transmissão do canal Premiere e na TV Baêa.

Confira vídeos de boneco com o rosto de Rogério Ceni e das faixas:

Rosto de Rogério Ceni em boneco pic.twitter.com/BJwoWTtaqS — Yuri Santana (@oysantanaa) November 5, 2024