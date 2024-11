Lucho deve ser titular contra o São Paulo; veja opções de Ceni

Lucho marcou dois gols nas últimas duas partidas - Foto: Leticia Martins/EC Bahia

Decisivo nas últimas partidas ao sair do banco de reservas, o atacante Luciano Rodríguez pode ganhar uma oportunidade entre os titulares do Bahia no confronto contra o São Paulo, marcado para esta terça-feira, 5, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Com a suspensão de Thaciano pelo terceiro cartão amarelo, o uruguaio surge como forte candidato a ocupar uma vaga no time inicial de Rogério Ceni, aumentando as expectativas dos torcedores para o duelo.

Desde sua chegada ao Tricolor, Rodríguez já balançou as redes quatro vezes, desempenho igual ao da dupla titular de ataque da equipe, que soma apenas dois gols cada sob o comando de Ceni. A possibilidade de o uruguaio iniciar a partida reflete uma das mudanças que o técnico do Bahia deve considerar após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, no último dia 28, resultado que deixou o treinador insatisfeito com o comportamento da equipe nos minutos iniciais. Na ocasião, o Esquadrão chegou a estar perdendo por 3 a 0 antes de reagir no segundo tempo, fato que Ceni fez questão de criticar.

“Para tudo tem um limite. Chega um limite que você dá o crédito e tudo. Temos alguns dias para treinar. Esse time conseguiu muitos pontos, essa maneira de jogo, mas hoje não conseguimos", afirmou Ceni, sinalizando que pode haver mudanças na formação para enfrentar o São Paulo.

Outro nome que pode figurar na equipe inicial é o atacante Ademir, que vem ganhando destaque com boas atuações contra Cruzeiro e Vasco, contribuindo com duas assistências e um gol nas últimas rodadas. Rogério Ceni terá de quebrar a cabeça para decidir entre Luciano Rodríguez e Ademir, que pedem passagem na equipe titular.