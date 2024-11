"Temos que melhorar", diz Everton Ribeiro sobre reta final da Série A

Everton Ribeiro durante coletiva - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não vive bom momento na temporada, com apenas um triunfo nos últimos cinco jogos. No entanto, espera receber o São Paulo nesta terça-feira, 5, e mudar o cenário, voltando a campanha positiva em busca da classificação à Libertadores. A partida será na Arena Fonte Nova, com previsão de início para às 20h.

Para o capitão Everton Ribeiro, o grupo está motivado para conquistar os três pontos. O meia destacou o apoio da torcida e o potencial para conquistar o triunfo, tendo em vista que o elenco vem aperfeiçoando as táticas.

“Acho que é um jogo direto, mais uma oportunidade para a gente chegar perto do nosso objetivo. Foi uma semana longa, uma semana de muitos treinamentos, aperfeiçoando o que a gente tem errado nos últimos jogos para a gente conseguir fazer um grande jogo, uma equipe difícil de ser batida, mas a gente vai estar em casa junto ao nosso torcedor e a gente tem que fazer o nosso melhor, botar em prática o que a gente treinou, porque a gente treinou muito bem, então temos 90 minutos agora para botar em prática e trazer esses três pontos para a gente”, disse Everton Ribeiro.

Internamente falamos que temos que melhorar nesta reta final. Temos que estar mais atentos aos detalhes. Os detalhes fazem diferença nesses grandes jogos Everton Ribeiro - camisa 10 e capitão do Bahia

No primeiro turno, o Esquadrão perdeu para o tricolor paulista pelo placar de 3x1, jogando no Morumbi. Na ocasião, a equipe baiana estava na segunda colocação na tabela, muito diferente do desempenho no segundo turno, agora na 7ª posição. Sobre o momento, Everton destacou a qualidade das equipes do Brasileirão, o que torna as oscilações comuns.

"Acho que a gente vinha de um bom momento, né? Apesar da derrota lá, a gente estava numa crescente e eu acho normal ter oscilações durante o campeonato, o Brasileirão é muito disputado. As equipes se reforçaram, tiveram grandes nomes chegando. A gente continua nessa briga pela Libertadores, contra uma equipe difícil, como eu já falei, mas a gente sabe das nossas qualidades, dos nossos objetivos e vamos em busca", garantiu o capitão.

Durante a coletiva, o capitão também foi questionado sobre o desempenho na temporada, revelando o seu descontentamento com a ausência de títulos.

"Lógico que faltou um título, a gente queria muito, brigamos por isso, felizmente não veio, mas é um ano que a equipe está em ascensão, tem melhorado os resultados e a gente precisa continuar nessa batida, querer sempre mais. Queria alcançar grandes coisas para deixar o Bahia onde merece, que é sempre brigando por títulos", disse o camisa 10 do Bahia.