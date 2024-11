Corinthians pode jogar desfalcado diante do Vitória; entenda

Duelo entre Vitória e Corinthians - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Adversário da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória poderá enfrentar o Corinthians com inúmeros desfalques. O duelo será no sábado, 10, no estádio do Barradão, às 16h.

Ainda na busca pela permanência na elite do futebol brasileiro, o Leão já pode ligar o secador a partir desta segunda-feira, 4, no derby paulista entre Palmeiras e Corinthians, que ocorre às 20h. Para a partida, o Timão entra com 12 jogadores pendurados, que podem sofrer com o 3 amarelo e ficarem suspensos.

Entre a vasta lista estão o goleiro Hugo Souza, Matheus Bidu, Matheuzinho, Memphis, Pedro Henrique, Pedro Raul, Rodrigo Garro, Ryan, Talles Magno, Breno Bidon, Cacá e Hugo.

O Vitória, por sua vez, já tem a certeza dos desfalques do lateral Lucas Esteves e do volante William Oliveira, que receberam o terceiro cartão amarelo e não poderão enfrentar o alvinegro. Por outro lado, o atacante Gustavo Mosquito e o volante Léo Naldi estão de volta.