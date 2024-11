Neymar e Medina exaltam tributo de Hamilton a Senna: "Para sempre"

Hamilton com carro de Ayrton Senna - Foto: NELSON ALMEIDA AFP

No Grande Prêmio de São Paulo, que ocorreu neste domingo, 3, uma cena trouxe holofotes do mundo todo. Visto como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Ayrton Senna foi homenageado pelo britânico Lewis Hamilton, que conduziu a McLaren MP4/5B do bicampeonato, em 1990.

A corrida de Interlagos, vencida por Max Verstappen, contou com diversas estrelas nas arquibancadas, entre elas o surfista e medalhista olímpico, Gabriel Medina, que foi responsável pela 'bandeirada' da linha de chegada. Sobre o momento, Medina destacou o privilégio e voltou a ressaltar a importância de Senna.

"30 anos de Senna! Que privilégio estar aqui hoje. Obrigado, F1. Senna pra sempre", escreveu o surfista.

Além dele, Neymar também fez questão de ressaltar os nomes de Hamilton, de quem é amigo próximo, e do compatriota, Ayrton Senna. Através das redes sociais, o camisa 10 da Seleção Brasileira publicou uma foto do piloto com a bandeira do Brasil e escreveu: 'Lendas", também ressaltando as conquistas do britânico, sete vezes campeão.