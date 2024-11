Lucas Esteves recebe amarelo "por provocar adversários" e está suspenso

Lucas Esteves em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 33ª rodada do Brasileirão. O lateral Lucas Esteves recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Corinthians, assim como o volante Willian Oliveira.

A confirmação da advertência só foi confirmada após a divulgação da súmula da partida, onde o árbitro justificou que o cartão amarelo foi aplicado “por provocar seu adversário”, aos 22 minutos do segundo tempo.

Leia mais:

>> "Somos uma equipe que aprendeu a sofrer", diz Carpini durante coletiva

>> Após vencer fora de casa, Vitória diminui drasticamente chance de rebaixamento

>> Vitória brinca com 'pacto' do Athletico-PR: "Xô, Satanás"

Para a vaga de Esteves, o técnico Thiago Carpini não tem Patric Calmon à disposição, que se recupera de lesão e não é relacionado desde agosto. O lateral direito Raul Cáceres e o meia Jean Mota são opções para atuar no lado esquerdo.

O duelo entre Vitória e Corinthians, pela 33ª rodada do Brasileirão, está marcado para as 16h30 de sábado, 9, no Barradão. O confronto é um duelo direto contra o rebaixamento para a Série B.