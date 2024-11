Vitória brinca com 'pacto' do Athletico-PR: "Xô, Satanás"

Matheusinho marcou o gol que garantiu a vitória do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Neste sábado, 2, o Vitória conquistou um resultado importante ao derrotar o Athletico-PR por 2 a 1 na Ligga Arena, elevando suas esperanças de escapar do rebaixamento. Após a partida, o Leão fez uso das redes sociais para brincar com uma campanha do rival, que havia anunciado um “pacto” para evitar a queda à Série B. O clube baiano compartilhou os gols do jogo ao som de “Xô Satanás”, uma música da banda Asa de Águia, provocando o Furacão.

Veja:





Leia mais:

>> "Somos uma equipe que aprendeu a sofrer", diz Carpini durante coletiva

>> Willian Oliveira toma terceiro amarelo e desfalca o Vitória

>> Gabigol brilha, Flamengo vence Atlético e se aproxima do título da Copa do Brasil

A campanha criada pelo Athletico-PR, que circulou nas redes sociais, trouxe à tona uma brincadeira da torcida rival em Curitiba, sugerindo que o clube teria feito algum tipo de acordo com forças ocultas para conquistar títulos recentes, como a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.