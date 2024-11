Willian Oliveira toma terceiro amarelo e desfalca o Vitória

Willian Oliveira recebeu o terceiro cartão amarelo - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na tarde deste sábado, 2, o Esporte Clube Vitória conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro de 2024 ao derrotar o Athletico-PR fora de casa, em um confronto crucial na luta contra o rebaixamento. Com este resultado, o Leão da Barra subiu para a 12ª posição na tabela, agora com 38 pontos, quatro pontos à frente do Furacão, que ocupa a primeira posição na zona de degola.

No entanto, a boa fase do Vitória vem acompanhada de desafios. O técnico Thiago Carpini enfrentará a ausência do volante Willian Oliveira na próxima partida contra o Corinthians, marcada para o sábado, 9, às 16h30, no Barradão. O jogador, que é um dos artilheiros da equipe no Brasileirão, foi suspenso automaticamente após receber o terceiro cartão amarelo.



A vitória em Curitiba não apenas fortaleceu a equipe na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, mas também foi um marco importante, pois o rubro-negro baiano já superou a campanha do último rebaixamento, que ocorreu em 2018, quando o clube terminou a competição com apenas 37 pontos.