Vitória repudia ataques xenofóbicos contra equipe em partida no Paraná

O Esporte Clube Vitória emitiu uma nota de repúdio após incidentes de violência e xenofobia direcionados à sua equipe técnica durante a partida contra o Atlético Paranaense, realizada neste sábado, 02, na Ligga Arena, em Curitiba. Segundo o clube, membros da equipe foram alvos de arremessos de objetos, bebidas e até urina, além de tentativas de agressão física.

Em nota oficial, o clube afirmou: “O Esporte Clube Vitória repudia veementemente as ofensas xenofóbicas, o arremesso de cervejas, urina e objetos que podem ferir nossos profissionais na beira do campo. Estimulamos sempre o espírito esportivo nas partidas, porém ofensas e ataques não serão aceitos. Isso ultrapassa todo e qualquer limite. Equipamentos foram danificados diante de atitudes e tentaram agredir fisicamente nossos profissionais. Pedimos respeito pelos nossos profissionais, que carregam nosso manto de orgulho em todos os campos do Brasil. Denunciaremos e cobraremos para que a justiça seja feita.”

Apesar do clima hostil, o Vitória saiu vitorioso, derrotando o Atlético Paranaense por 2 a 1, com gols de Alejandro e Matheusinho, garantindo uma virada no placar e somando pontos importantes no campeonato.