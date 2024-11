Retorno brasileiro: Gabriel Bortoleto se torna piloto da Sauber na F1

Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 3 em 2023 e líder da Fórmula 2 em 2024 - Foto: Reprodução / Motorsport

Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 3 em 2023 e líder da Fórmula 2 em 2024, está prestes a se tornar piloto titular da Sauber na Fórmula 1 a partir de 2025, marcando o retorno do Brasil ao grid da categoria máxima do automobilismo mundial.

O Brasil não contava com um piloto titular na elite do esporte a motor desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017. Embora Pietro Fittipaldi tenha competido em duas corridas pela Haas em 2020 como substituto do lesionado Romain Grosjean, a presença brasileira no grid havia se esvaziado. Agora, Bortoleto encerra esse hiato, representando um país que já viu três campeões na F1.

Além disso, Bortoleto será parte de uma equipe de fábrica em 2026, quando a Sauber se tornará a Audi. O brasileiro firmou contrato com a equipe após negociações extensas entre a escuderia e sua equipe, visto que ele faz parte da Academia da McLaren desde o final de 2023, após seu título na F3. A McLaren e Bortoleto agora seguirão caminhos distintos.

Leia também:

>> Vitória repudia ataques xenofóbicos contra equipe em partida no Paraná

>> Em duelo rubro-negro, Vitória leva a melhor e abre 4 pontos da zona

>> Mil atletas participam da Blue Run Salvador em apoio à saúde masculina

A liberação da McLaren para que o piloto brasileiro se juntasse à Sauber / Audi ocorreu devido à garantia de um lugar titular oferecida pela equipe suíça, uma condição imposta pela McLaren para abrir mão de seu pupilo. Inicialmente, Bortoleto foi considerado para uma vaga de reserva, mas isso não atendia aos interesses das partes envolvidas.

Com a decisão de optar por Bortoleto em um contrato de longo prazo, a diretoria da futura Audi decidiu deixar de lado Valtteri Bottas, o atual piloto da Sauber. Bottas, por sua vez, está avaliando suas futuras opções, podendo se tornar reserva da Mercedes.

O anúncio oficial de Gabriel Bortoleto como piloto titular da Sauber / Audi é aguardado em breve. Atualmente, os trâmites burocráticos para sua liberação pela McLaren estão em andamento, e a nova equipe de Bortoleto está finalizando os detalhes para a confirmação, que deve ocorrer na próxima semana.