"Somos uma equipe que aprendeu a sofrer", diz Carpini durante coletiva

Thiago Carpini durante entrevista coletiva após o jogo deste sábado, 2 - Foto: Marcello Góis | Ag. A TARDE

O Esporte Clube Vitória conquistou neste sábado, 2, seu terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro de 2024 ao vencer o Athletico-PR fora de casa, por 2 a 1, de virada, em um duelo na luta contra o rebaixamento. Com este resultado positivo, o Leão da Barra se coloca na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, somando 38 pontos e ocupando a 12ª posição na tabela, quatro pontos à frente do Furacão, que é o primeiro time dentro da zona de degola.

Após a partida, o técnico Thiago Carpini destacou a importância da vitória e a evolução da equipe: “Fizemos uma grande partida. Soubemos sofrer nos momentos certos do jogo. Soubemos suportar todos os aspectos das adversidades de enfrentar o Athletico-PR aqui”. Ele ainda ressaltou a boa fase da equipe, comentando sobre a sequência de resultados: “Essa é a nossa melhor sequência no campeonato. São nove pontos nas últimas três partidas. Dez contando o empate em Belo Horizonte. Nós estamos crescendo no momento em que a maioria das equipes sentem dificuldade”.

Carpini também falou sobre o comprometimento do grupo: “Eu não acredito no futebol de alta performance sem compromisso e comprometimento. [...] Não só isso, mas a coragem também. A gente reconhece as limitações do Vitória, mas isso faz de nós mais fortes”. Ele lembrou a trajetória da equipe desde sua chegada: “A construção do que nós estamos vivendo hoje vem sendo gradativa, desde a minha chegada, quando nós tínhamos apenas um ponto. Hoje nós estamos com 38. O nosso compromisso coletivo tem sido fundamental na campanha de recuperação. Hoje somos uma equipe que aprendeu a sofrer. Há dois anos atrás o Vitória era um time de Série C, e hoje a gente pode chegar na Ligga Arena quebrando um tabu de 11 anos sem vencer aqui”.

Por fim, o treinador fez questão de ressaltar a necessidade de foco, mesmo com a possibilidade de classificação para a Sul-Americana: “A gente não fala da Sul-Americana, mesmo porque os 38 pontos não nos garantem permanência. Então tem que ser uma coisa de cada vez”. Com essa mentalidade, o Vitória se prepara para os próximos desafios na competição.