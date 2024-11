Partida entre Bahia e São Paulo terá cadeiras vazias contra violência

Arena Fonte Nova, em Salvador: obra da OEC - Foto: Leonardo Dourado/Divulgação

Nesta terça-feira, 5, às 21h30, o confronto entre Bahia e São Paulo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, contará com uma iniciativa inédita no setor sudoeste da Arena Fonte Nova. Como parte de uma campanha nacional, 384 cadeiras estarão vazias e cobertas com camisas de diversos clubes brasileiros, em memória permanente às vítimas fatais da violência no futebol.

A ação faz parte da campanha "Cadeiras Vazias", promovida pelo Governo Federal e pelo Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol, em parceria com a Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os principais clubes do país.

A homenagem busca conscientizar sobre a urgência da paz nos estádios e o impacto da violência, que afeta não só as vítimas diretas, mas também o público que evita frequentar as arenas por medo, além dos clubes que, em alguns casos, enfrentam punições com portões fechados. Familiares de algumas vítimas estarão presentes na Arena Fonte Nova para participar da cerimônia.