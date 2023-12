Rodada ajuda, Bahia goleia o Atlético-MG e se mantém na Série A | A TARDE

E valeu toda positividade e fé da fiel torcida Tricolor. O Bahia escapou rebaixamento e está na Série A em 2024. Na noite desta quarta-feira, 6, o time azul, vermelho e branco goleou o Atlético-MG por 4 a 1 e se safou da degola. Os gols do Esquadrão foram marcados por Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir, enquanto o artilheiro da Serie A Paulinho fez para o Galo.



Toda a zica para os adversários diretos deu certo e a rodada foi perfeita para o Bahia. O Vasco venceu o Red Bull Bragantino em São Januário e escapou do rebaixamento. Já o Santos perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza na Vila Belmiro. e caiu para a Série B pela primeira vez.



Thaciano dá duas assistências e Esquadrão derruba o Galo



Nos primeiros minutos, o Bahia aperta o Atlético. Juba recebe no lado esquerdo, olha pra área e cruza. Cauly pega o rebote da zaga e chuta forte de canhota pra fora. Aos 11, a Fonte Nova explode. Rezende pressiona Edenilson e a bola sobra na direita para Thaciano. O camisa 16 olha para a esquerda e passa para Cauly, que finaliza no canto direito de Everson que nada pôde fazer. Dois minutos depois, quase o segundo. Luciano juba cobra falta na área, David Duarte cabeceia na pequena área e Everson salva o Galo.

Aos 24, defesaça do goleiro atleticano. O lateral-direito Mariano sai jogando errado e entrega. Rezende bate de longe e Everson salva o Atlético. No minuto 25, Marcos Felipe salva o Bahia. Pavón recebe fora da área, corta para o meio e finaliza colocado. O paredão salta e manda para escanteio.

No minuto 32, Bahia chega bem. Biel dribla Igor Rabello e cruza na área. O passe bate em Otávio e quase entra, enganando o goleiro Everson. A defesa afasta. Aos 35 minutos, o empate dos mineiros. Igor Gomes recebe, gira e dá bela assistência para Paulinho. O artilheiro do Brasileiro com calma, só tira de Marcos Felipe e balança a rede.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Esquadrão amplia. No lado direito da área Cauly briga com os defensores do Atlético. A bola sobra para Thaciano que cruza bem. Luciano Juba se projeta na área e de canhota ele finaliza para o gol.

Esquadrão segue intenso, faz mais dois e mata o jogo

O segundo tempo começa igual ao primeiro: Com o Bahia buscando o gol e querendo resolver a parada. E de tanto pressionar, conseguiu marcar e contar com a sorte. Aos 22, o Bahia faz o terceiro. Rezende domina, gira e chuta errado. A finalização ruim vira uma assistência ao cara do Jogo. Thaciano domina e chuta de direita no canto de Everson que estático, só olha a bola balançar a rede.

Já nos acréscimos, Marcos Felipe faz grande defesa após cabeçada de Jemerson. Na sequência o Bahia mata o jogo e com a redenção do atacante Ademir. O camisa 7 faz grande jogada, traz para o meio e chuta colocado pra marcar um golaço.

FICHA DE JOGO





Bahia x Atlético-MG, Campeonato Brasileiro Série A - 38ª rodada

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

VAR: Wagner Reway (VAR Fifa-PB)





Gols: Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir (BAH) e Paulinho (CAM)

Cartões amarelos: Vitor Hugo e Ademir (BAH) ; Rubens e Paulinho (CAM)



Bahia: Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo e David Duarte; Gilberto, Rezende (Diego Rosa), Acevedo (Lucas Mugni e depois Léo Cittadini), Thaciano (Cicinho) e Luciano Juba; Cauly e Biel (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson (Pedrinho), Pavón (Alan Kardec) e Igor Gomes (Rubens); Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.