Após ameaças à Ceni, Bahia aciona Secretaria de Segurança Pública

Grupo de torcedores do Bahia protestam contra o treinador Rogério Ceni - Foto: Reprodução | @@oysantanaa

O Bahia se manifestou, nesta terça-feira, 5, sobre os protestos realizados por alguns torcedores do clube em viaduto próximo à Arena Fonte Nova. Em nota divulgada, o Tricolor anunciou que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública.

Um boneco com a foto de Rogério Ceni foi pendurado junto com faixas que estampavam frases como: "Ceni Burro", "Time Covarde" e "Acabou a Paz". Horas depois do ocorrido, o Bahia se referiu ao caso como "atos de ameaças".

Precisando vencer para se manter na briga por uma vaga na Libertadores, o Esquadrão de Aço entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a nota oficial do clube:

"O Bahia vem a público manifestar seu repúdio aos inaceitáveis atos de ameaças sofridos por seus funcionários através das redes sociais nas últimas horas. A atitude não representa nossa história, nossa essência e principalmente nossa torcida.

Respeitamos o direito de protestar, mas condenamos todas as manifestações com teor agressivo e que coloquem em risco a vida de seus representantes, sejam eles dirigentes, membros da comissão técnica ou jogadores.

Aqueles que forem identificados como responsáveis por atos de violência ou ameaça serão submetidos às medidas judiciais e policiais cabíveis e às autoridades competentes. Inclusive, o Bahia já está em contato com a Secretaria de Segurança Pública.

Coincidentemente, na partida desta noite, Bahia, São Paulo e Ministério do Esporte realizam a campanha chamada de “Cadeiras Vazias”, que visa alertar sobre as várias formas de violência que afastam o público do futebol, desde agressões letais até outros atos graves, como racismo, homofobia, xenofobia, violência contra a mulher e intolerância religiosa".