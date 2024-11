Na Série A2, Vitória projeta investimento milionário no futebol feminino

Profissionais do time feminino do Vitória - Foto: Beatriz Amorim

Na crescente positiva, o Esporte Clube Vitória está ampliando o seu olhar para o futebol feminino, que vive grande fase. Com a classificação à Série A2 do Campeonato Brasileiro e na disputa da final do Baianão, o rubro-negro pretende investir um valor milionário na equipe.

Em coletiva na sala de imprensa do Barradão, Maniele Gleize foi responsável por repassar a notícia. A coordenadora do futebol feminino do Vitória revelou que as Leoas da Barra vão contar com mais de 2 milhões de reais para a próxima temporada, além do CT exclusivo.

“A gente está com uma previsão de investir mais de 2 milhões de reais, somente no futebol feminino. Sobre o planejamento e as contratações, também estamos com a expectativa de reforçar o time. Vamos disputar uma série A2, que não vai ser fácil. São times que já tem um tempo dentro do futebol feminino e a gente está monitorando”, disse a coordenadora.

A notícia do CT também demonstrou deixar Many extasiada, sabendo que as atletas terão uma equipe exclusiva. Além dos profissionais, o clube destinará equipamentos para o uso da equipe feminina, que agora já visa voltar a disputar a elite do Campeonato Brasileiro em 2026.

“Foi a melhor notícia que a gente teve no ano, né? Porque a gente vai ter um CT exclusivo, Não vamos mais ter que esperar liberar nenhum campo para a gente treinar. A gente vai ter o nosso CT exclusivo, vamos fazer nossa programação, teremos o nosso departamento médico exclusivo, nosso departamento de fisiologia, fisioterapia. Já existe um plano de ter um alojamento, que fica bem legal para as meninas que moram em outros estados, e vêm para cá. Se tiver um alojamento do lado do campo, melhor para elas, porque elas não precisam se deslocar, né? Já estão perto do CT”, disse Many Gleize.

Na linha do investimento para a próxima temporada, a coordenadora contou sobre os planos sobre contratações. Em fala, a ex-atleta destacou a necessidade de novas peças, mas afirmou que pretende manter a base do elenco.

"Temos que fazer, até porque a gente perde, as meninas vão para outros times, também há lesões. Porém, a gente tem uma base muito boa e temos o interesse de continuar. Não foi à toa que a gente conquistou esse acesso para a Série A2, não foi à toa que a gente fez um Campeonato Baiano excepcional. A gente tem um time muito bom e que pretendemos manter, claro, com algumas mudanças simples, mas esperamos algumas contratações para reforçar o que já temos aqui”, declarou a coordenadora do Vitória.

A primeira final do Baianão feminino será nesta quarta-feira, dia 6, às 15h, no Estádio Edgar Santos. O segundo confronto será 10 dias depois, em 16 de novembro, no estádio de Pituaçu, no mesmo horário da partida anterior.