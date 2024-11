Advogado sobre investimentos em SAF do Vitória: "Atratividade absurda"

O advogado André Sica durante o workshop com torcedores sobre a SAF do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na noite da última segunda-feira, 5, o Vitória promoveu uma ação para discutir o modelo ideal de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Palestraram os advogados André Sica, Octávio Vidigal e Danielle Maiolini. Eles pertencem ao escritório CSMV, que foi o responsável pela implantação da SAF em alguns clubes brasileiros.

Participaram do workshop membros dos conselhos deliberativo, gestor e fiscal do rubro-negro baiano.

Membros dos conselhos deliberativo, gestor e fiscal do Vitória estiveram no workshop sobre a SAF do Leão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vale salientar que o presidente Fábio Mota se diz favorável a um modelo de SAF parecido com o do Bayern de Munique, da Alemanha, que mantém a associação com a maior porcentagem do controle do futebol, o que seria 51% das ações.

O advogado André Sica foi contratado recentemente pelo Vitória, é um especialista sobre o assunto. O profissional salientou que processo tem prazo de seis meses seguindo à risca um cronograma que está em fase final de implantação.

Em detalhes, ele explicou sobre um possível modelo de SAF para o rubro-negro baiano. Para ele, é difícil uma empresa investir no clube sem controlar a gestão do futebol.

"Mas, sendo bastante honesto com vocês. O clube recebendo a oferta de um investidor em, principalmente, um investidor acostumado com futebol estratégico, é muito pouco provável que ele não queira fazer a gestão do futebol ou queira fazer a gestão dos ativos. Obviamente, pode-se reduzir isso e mudar a liberdade que ele faça a gestão, mas se ele for majoritário, a tendência dele querer controlar a gestão é muito grande. Já se ele for minoritário, o clube pode querer manter o próprio controle, mas terá uma atratividade menor para ter investidores deste porte", pontuou Sica.

"Pode negociar a governança e pode decidir como funcionam os órgãos de controle e deliberação dentro de uma SAF. Por exemplo, ter um conselho de administração com três componentes do investidor de um lado e dois da associação de outro. Enfim, esse tema é livre e é negociável", complementou.

Ainda de acordo com o advogado André Sica, o Vitória tem um perfil de investimento atrativo em relação a captação de ofertas, pois é sediado em uma cidade turística como Salvador, possui um complexo esportivo com boa estrutura e possibilidade de crescimento.

"Eu acho que o Vitória tem uma atratividade absurda. Para mim, talvez, se a gente conseguisse chegar no final desse processo, talvez fosse uma das jóias da coroa, porque é um clube que reúne um histórico desportivo de vitórias em cima de vitórias. É um clube que reúne um patrimônio imobiliário, como eu disse no começo da apresentação, magnífico. É um clube que se situa numa das cidades mais charmosas do Brasil, além de ser economicamente pujante. Então, sinceramente, eu acho que o Vitória reúne tudo que a gente precisa para obter uma boa oferta, se a gente quiser obter uma boa oferta", concluiu.