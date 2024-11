Com Carpini de olho, Vitória é eliminado do Brasileiro de Aspirantes

Thiago Carpini assistiu a Vitória e CRB no Barradão - Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

O Vitória está eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta segunda-feira, 4, o rubro-negro baiano foi derrotado por 2 a 0 pelo CRB, no Barradão, pela última rodada da fase de grupos e não conseguiu a classificação.

O Colossal só dependia de uma vitória simples e ficou fora da segunda fase por apenas um gol. O Fluminense ficou na 4ª colocação e avançou com saldo zero. A equipe vermelha e preta terminou a competição na 5ª colocação do grupo A com nove pontos ganhos.

Quem acompanhou a partida no Barradas foi Thiago Carpini, treinador da equipe principal do Leão da Barra, ao lado de sua comissão técnica.



O CRB fez seus gols na etapa final. Aos 12 minutos, Deyvson recebe no lado esquerdo, dribla o marcador e finaliza rasteiro. A bola bate na trave e morre no fundo das redes.

Os alagoanos ampliaram aos 39, quando Willyam recebe cruzamento na área, supera a marcação e cabeceia sem chances para o goleiro Fintelman.

O técnico Laelson Lopes escalou o Vitória com Fintelman; Caíque Geloni, Thiago, Andrei e Jaílson. Edenílson, José Breno e Pablo, Luís Miguel, Fábio Soares e Lawan.