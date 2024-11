Renascer das cinzas: Vitória alcança Sul-Americana? Veja chances

A torcida tem sido crucial para a recuperação do time - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Colossal vive, hoje, o melhor momento na atual edição do Campeonato Brasileiro. Os três resultados positivos em sequência (contra Bragantino, Fluminense e Athletico-PR, respectivamente) garantiram a equipe na 12ª colocação passadas 32 rodadas, com 38 pontos somados (ainda há mais 18 a serem disputados).

No entanto, é inegável que o caminho para o clube chegar a esse patamar na competição, definitivamente, não foi fácil. Fiéis, os torcedores rubro-negros, mesmo vendo seu time entregar atuações pouco inspiradas por grande parte do torneio, sobretudo no primeiro turno, jamais se deixaram entregar, apoiaram na fase mais difícil e atualmente celebram a nítida melhora no futebol apresentado pelo time.

Com quatro pontos separando o Leão da temida zona do rebaixamento (o primeiro time dentro do Z-4 é o Furacão, com 34, mas um jogo a menos que os demais), pela primeira vez nesta Série A não é sonhar demais cogitar ver o Vitória disputando a Copa Sul-Americana na temporada que vem — coisa que até pouco tempo atrás era inimaginável.

O que pode ainda dar mais esperanças para a torcida em ver o Colossal no torneio internacional em 2025 é a soberania das equipes brasileiras nas competições de mata-mata nesse ano. Como para a Sul-Americana vão os seis melhores times colocados do Brasileirão, excluindo os já classificados para a Libertadores, há a possibilidade de até o 15° disputar a competição no ano que vem — dado que Galo e Flamengo estão na primeira página da Série A e a final da Liberta é entre brasileiros.

Dá para ser mais certeiro e apontar quais são as chances do Leão jogar a Sula depois de nove anos (a última vez foi em 2016). De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade é, hoje, de 39,2%. Para se ter noção, no início do mês passado, antes da sequência positiva recente, segundo o mesmo levantamento, era apenas de 9,5%.

Objetivo renovado

Nesse ponto, vale recordar de uma entrevista exclusiva concedida que o mandatário do Rubro-Negro, Fábio Mota, concedeu ao ‘Portal Massa!’, no fim no ano passado. Na ocasião, o presidente falava sobre o planejamento para a temporada que se iniciaria.

“O principal objetivo do clube é classificar para a Sul-Americana de 2025. A gente precisa disputar uma competição internacional que melhora o orçamento e melhora a nossa vida”, avaliou Mota.

Entretanto, atualmente, mesmo com a tendência do Vitória terminar o ano de bem com a torcida esteja cada vez maior, os 39,2% de chances de jogar a Sula ainda não são 100%. Sabendo disso, o presidente do Leão, ontem, tratou de fazer um apelo aos apoiadores do Vitória para reta final da Série A em vídeo divulgado pelas redes oficiais do clube.

“Estamos chegando na reta final. Mais do que nunca precisamos de você. Você que é sócio torcedor e que por algum motivo não conseguiu pagar o seu sócio torcedor, faça um esforço, nos ajude. Você que é sócio torcedor e tem condição de comprar o ingresso do jogo do Corinthians, como o ingresso. Você que ainda não é sócio torcedor e tem condição de virar sócio torcedor, vire sócio torcedor. Precisamos muito de vocês. Vamos juntos que vai dar certo”, afirmou.

O que era dado quase como certo por alguns, têm se tornado cada vez mais distante. O estudo da universidade mineira aponta que caiu para 8,9% as chances do Colossal disputar a ‘Segundona’ em 2025.

Vale destacar também que esses números podem cair significativamente caso o Vitória ganhe mais um confronto direto, talvez o mais importante nessa reta final de campeonato, na próxima rodada.

No sábado (09), contando com a força da sua torcida, a equipe baiana recebe o Corinthians, às 19h30, na Toca.