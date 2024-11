Vitória promove evento com torcedores para discutir modelo de SAF

SAF do Vitória passará por discussão entre a torcida e membros do clube - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória promove nesta segunda-feira, 4, um workshop para debater o modelo ideal da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que melhor de encaixe ao clube. A iniciativa será em um hotel em Salvador e terá a participação de membros dos conselhos diretor, deliberativo e fiscal.

Há pouco mais de um mês, o Vitória contratatou um escritório jurídico especializado para o projeto SAF. Antes, o clube tinha acertado com o advogado André Sica, profissional conhecido no mercado do futebol nacional e especialista em SAF.

O presidente Fábio Mota se diz favorável a um modelo de SAF parecido com o do Bayern de Munique, da Alemanha, que mantém a associação com a maior porcentagem do controle do futebol, o que seria 51% das ações.

"Nós estamos montando o modelo de SAF, que é prerrogativa do Conselho Diretor. Esse modelo de SAF será encaminhado para o Conselho Deliberativo e, consequentemente, para uma AGE. A ideia nossa é que até dezembro este modelo já esteja pronto. Nós estamos em conversa com as pessoas que mais entendem de SAF no Brasil, acabamos de dialogar com André Sica, que fez a maioria das SAFs do Brasil. Temos uma reunião, inclusive já tivemos duas ou três reuniões com ele em São Paulo, para estruturar o modelo de SAF do Vitória, o modelo jurídico, o modelo econômico", afirmou Mota em entrevista.

Vale salientar que o Vitória tem recebido propostas pela compra do futebol desde a temporada 2022, quando o clube ainda disputava a Série C do Campeonato Brasileiro.