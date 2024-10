Vitória contrata escritório especializado e avança para virar SAF

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na tarde desta sexta-feira, 20, o Vitória deu um passo significativo para se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Rubro-Negro anunciou a contratação de um escritório especializado para desenvolver um modelo ideal que atenda às necessidades do clube. A decisão é tomada em um momento de recuperação financeira, conforme destacou o presidente Fábio Mota.

O episódio acontece logo após o Leão da Barra acertar com o advogado André Sica, visando o desenvolvimento dessa etapa. O profissional é um nome conhecido no meio do futebol e já chegou atuar como executivo jurídico do Palmeiras. A informação foi divulgada pelo site Arena Rubro-Negra.

O próximo passo na construção do modelo de SAF será um workshop programado para novembro, onde o Conselho Deliberativo do Vitória irá discutir o projeto. O presidente comentou que a expectativa é de que o modelo esteja pronto até dezembro.

Durante a inauguração de uma duplicação de via que facilita o acesso ao Barradão, Fábio Mota enfatizou que o clube está preparado para receber investimentos, revelando que as contas do Rubro-Negro estão em dia.

"A prerrogativa de SAF é do Conselho Diretor. O processo de deflagração da SAF no Vitória começou quando a gente começou a organizar a vida do clube. Não adianta tentar fazer SAF devendo a todo mundo. O Vitória, hoje, está com as suas contas em dia e está pronto para receber investimento", disse o presidente.

Fábio Mota tem um histórico de críticas a modelos de SAF que não tiveram sucesso em outros clubes brasileiros e citou a importância de escolher investidores competentes.

"O problema da SAF é escolher bem quem vai investir. O Vasco e o Cruzeiro são exemplos de escolhas ruins que levaram a situações complicadas", alertou.

Nesta semana, o encontro para discutir a implementação da SAF contou com a presença de importantes figuras do clube, como os presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, além de diretores administrativos e jurídicos. O advogado André Sica apresentou um cronograma para o desenvolvimento do projeto.