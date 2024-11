Alvo do Grupo City, Hugo Souza pensa no Corinthians: "Quero ficar"

Na mira do Grupo City, Hugo Moura é o titular absoluto do Corinthians - Foto: Reprodução / Marcos Ribolli

Titular desde sua chegada ao Corinthians, o goleiro Hugo Souza vive bom momento na meta alvinegra. A boa fase despertou o interesse do Grupo City em contar com seus serviços. Emprestado pelo Flamengo, o arqueiro tem a prioridade de compra por parte do clube paulista.

Apesar de todo o transtorno envolvendo a compra de Hugo junto ao rubro-negro carioca e o assédio do conglomerado que gere o Bahia, o diretor de futebol Fabinho Soldado se diz tranquilo e crê em um desfecho positivo sobre a permanência do jogador.

“A gente está tranquilo quanto a isso. Já falei que as coisas vão ser resolvidas. A parte jurídica, a parte financeira. A gente tem pessoas competentes para tratar desse caso. A gente precisa dividir muito bem isso.”

Principal personagem desse imbróglio, o goleiro Hugo Souza comentou sobre o assunto. Objetivo, o atleta deixa a situação nas mãos dos dirigentes e afirma que quer permanecer no Parque São Jorge em 2025.

"Isso é mais fácil o presidente resolver, se tem proposta ou não, pouco me importa. Estou fazendo meu trabalho e estou focado no Corinthians. Eu já deixei claro que quero ficar", disse o goleiro.

O Corinthians precisa pagar 800 mil euros ao Flamengo, o equivalente a R$ 4,8 milhões. O pagamento será em quatro parcelas com vencimento em janeiro de 2025 e julho de 2026.

Para isso, o Timão precisa apresentar uma fiadora para viabilizar a negociação neste molde. Caso os cariocas não aceitem, a aquisição de Hugo terá que ser feita a vista.