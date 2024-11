Grupo City mira contratação de Hugo Souza, do Corinthians

Hugo Souza é destaque do Corinthians na temporada - Foto: AFP | Nelson Almeida

O futuro do goleiro Hugo Souza, atualmente emprestado ao Corinthians, pode ganhar novos contornos nos próximos dias. Isso porque segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Grupo City surgiu como interessado em contar com o atleta de 25 anos, e o Bahia, que faz parte do conglomerado, poderá ser o possível destino, caso o clube paulista não exerça o direito de compra do jogador junto ao Flamengo.

Hugo Souza vem se destacando na temporada pelo Timão, o que atraiu a atenção do Grupo City, que busca reforçar suas opções de goleiros. O atleta pertence ao Flamengo, que o cedeu ao Corinthians até o fim desta temporada, e o clube paulista tem até o dia 30 de novembro para pagar 800 mil euros (aproximadamente R$ 4,9 milhões) para adquirir o jogador em definitivo.

Recentemente, o Corinthians tentou antecipar a compra, mas viu a proposta ser negada pelo Flamengo. A prioridade de compra é do Timão, que, além do valor acordado, precisará contornar a situação financeira atual, especialmente em meio a negociações que envolvem outros atletas, como o lateral-direito Matheuzinho.

Se o Corinthians não formalizar a compra até a data limite, Hugo Souza poderá ser negociado com qualquer clube que chegue a um acordo com o Flamengo. Nesse cenário, o Bahia pode ser uma opção viável.