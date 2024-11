Ex-Bahia dispara contra a arbitragem: "Ponto negativo do campeonato"

Titi, ex-zagueiro do Bahia e atualmente no Fortaleza - Foto: Leonardo Moreira | Fortaleza EC

O debate sobre a arbitragem no Brasil está sempre em alta, já que toda semana um novo lance polêmico surge para reacender o questionamento da qualidade dos árbitros. Dessa vez, o ex-zagueiro do Bahia, Titi, se manifestou sobre o tema, após empate do Fortaleza, seu atual clube, com o Palmeiras, em 2 a 2, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 30, o jogador lamentou a má utilização do vídeo pelos árbitros e demonstrou sua insatisfação com as atuações dos responsáveis pelo apito.

“A cada rodada a gente vem falando muito de arbitragem e queríamos que isso ficasse em segundo plano. Claro que o árbitro é muito importante para o jogo, mas a cada rodada todas as equipes vêm batendo muito forte em cima disso”, desabafou.

Isso é um ponto negativo do nosso campeonato neste ano. Mesmo com o VAR, não estão sabendo utilizar. Fica aqui a nossa insatisfação com relação a isso Titi - zagueiro do Bahia

Terceiro colocado no Brasileirão, o Fortaleza agora vai até Caxias do Sul para encarar o Juventude, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O duelo será realizado de maneira simultânea ao jogo entre Athletico-PR e Vitória, com bola rolando às 18h30 de sábado, 2.