Faz falta? Ex Bahia, Óscar Estupiñán brilha no futebol mexicano

Estupiñán deixou o Bahia em julho de 2024 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Longe de terras soteropolitanas há três meses, Óscar Estupiñán, ex-Bahia, está brilhando nos gramados do futebol mexicano. Em julho de 2024 o Esquadrão anunciou a saída do atacante após solicitação de retorno do Hull City, da Inglaterra, clube detentor do passe do atleta até então.

O colombiano deixou o Tricolor de Aço às vésperas do duelo contra o Athletico-PR, que marcou o último triunfo azul, vermelho e branco antes de enfrentar a pior fase do time na temporada, onde ficou seis jogos sem vencer, sendo três derrotas — duas dessas na Arena Fonte Nova, para equipes da parte de baixo da tabela — e três empates. Desde sua saída, o Bahia vive o momento de maior oscilação no ano, disputando 20 partidas, vencendo seis, empatando cinco e saindo derrotado em nove oportunidades.

Um mês depois de deixar o Esquadrão, Estupiñán foi contratado pelo Juárez FC, do México, por 1,2 milhão de euros, valor abaixo do pedido feito pelo Hull City para o tricolor comprar o atleta em definitivo: 3,5 milhões de euros. Em solo mexicano, o atacante vive grande fase. Desde sua chegada, o colombiano disputou nove partidas, onde foi titular oito vezes, balançando as redes adversárias em seis oportunidades, alcançando o terceio lugar na corrida pela artilharia, empatado com outros quatro jogadores.

Passagem pelo tricolor

No Bahia, Estupiñán disputou 21 jogos, saindo do banco na maioria das vezes, mas sendo peça importante no esquema montado por Ceni, atuando como uma espécie 12º jogador do elenco azul, vermelho e branco. O atacante marcou oito gols e distribuiu uma assitência durante sua passagem, sendo três gols no Campeonato Brasileiro.