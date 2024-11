Acabou o gás? Bahia vê aproveitamento cair para 41% no 2º turno

Bahia tem aproveitamento ruim no segundo turno - Foto: Leticia Martins/EC Bahia

Após o início de Brasileirão promissor, no qual deixou a torcida esperançosa com uma possível vaga na Copa Libertadores da América, o Bahia teve uma queda brusca de rendimento. No segundo turno da competição, o Esquadrão soma um aproveitamento de apenas 41%, com mais derrotas do que triunfos.

Nos 12 jogos até o momento, o tricolor baiano perdeu cinco vezes, empatou três e venceu apenas quatro. No período também tem um saldo de gols em 0, sofrendo e marcando 14 gols.

Leia mais:

>> Grande Prêmio de Interlagos: saiba detalhes e onde assistir

>> Por emboscada, Polícia pede prisão de presidente da Mancha Alviverde

>> Ex-Bahia dispara contra a arbitragem: "Ponto negativo do campeonato"

Os resultados têm gerado críticas ao técnico Rogério Ceni, que sinalizou mudanças no time titular que vai encarar o São Paulo, terça-feira, 5, na Arena Fonte Nova, para tentar voltar a ter bons resultados no Brasileirão.

Ao comparar os resultados dos jogos no mesmo período apenas na Primeira Divisão contra os mesmos adversários no primeiro turno, o desempenho é assustador.

Nos 12 jogos iniciais, venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu uma. O Flamengo foi o único adversário que a equipe de Rogério Ceni perdeu dentro e fora de casa.

Por causa dos resultados abaixo, o Esquadrão ocupa a 12ª colocação no returno do Brasileirão, e vê as chances de conquistar uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores escapar pelas mãos.

Para ir à Libertadores, seria necessário somar 62 pontos na tabela de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Com isso, o Esquadrão precisaria somar mais 16 pontos, o que seria cinco triunfos e um empate nos próximos sete jogos.