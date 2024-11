Bombas, ameaças e mais: relembre atos criminosos que rondam o Bahia

Atentado a ônibus do Bahia em 2022 - Foto: EC Bahia / Divulgação | Arquivo pessoal

Em meio à disputa pela tão almejada vaga na Copa Libertadores de 2025, competição na qual não participa há 35 anos, o Esporte Clube Bahia enfrenta mais um episódio de violência. Na madrugada desta terça-feira, 5, um boneco com o rosto do técnico Rogério Ceni foi encontrado enforcado próximo à Arena Fonte Nova, onde o Tricolor de Aço joga pela Série A do Brasileirão.

Este tipo de ação não é uma novidade para o clube baiano, que nos últimos anos tem presenciado outros atos de hostilidade contra a equipe. O Portal MASSA! relembra alguns desses episódios recentes que marcaram a trajetória do Esquadrão.

Ataque ao ônibus da delegação

Em 2022, quando a equipe se dirigia para um confronto contra o Sampaio Corrêa na Arena Fonte Nova pela Copa do Nordeste, o ônibus do Bahia foi alvo de uma bomba lançada por indivíduos ainda não identificados. O incidente gerou pânico entre os jogadores e comissão técnica, com alguns atletas passando mal e outros se ferindo. O goleiro Danilo Fernandes, que estava no veículo e ainda integra o elenco atual, foi um dos atingidos.

Leia mais:

>> Após ameaças à Ceni, Bahia aciona Secretaria de Segurança Pública

>> Ceni já condenou ameaças da torcida do Bahia em 2023; relembre

>> Alvo do Grupo City, Hugo Souza pensa no Corinthians: "Quero ficar"

Pichações e ameaças no CT

Em outra situação delicada, na temporada passada, durante a luta do Bahia contra o rebaixamento, os muros do Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, localizado em Dias D'Ávila, foram pichados com frases de protesto, como "Fora, diretor" e "Fora, Ademir". Além das pichações, ameaças de morte foram deixadas por meio de fotos de jogadores cobrindo sacos pretos, em uma macabra simulação de cadáveres.

Confusão no aeroporto

Outro momento tenso ocorreu no Aeroporto Internacional de Salvador em 2023, quando torcedores insatisfeitos foram recepcionar a delegação após uma derrota fora de casa por 3 a 2 contra o já rebaixado América-MG. A situação escalou ao ponto de a Polícia Militar precisar intervir, com disparos de advertência, para dispersar os manifestantes.

O Bahia volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, enfrentando o São Paulo na Arena Fonte Nova pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 7ª posição da tabela com 46 pontos, o Tricolor está a apenas cinco pontos do G-6 e busca uma vitória crucial para seguir na disputa por uma vaga na Libertadores.