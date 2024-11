Ator revela problema na Globo e leva resposta de Ana Maria Braga

Ator da Globo falou sobre problema no Mais Você - Foto: Reprodução | Globo

Um dos principais nomes da dramaturgia da Globo, Mateus Solano revelou uma situação inusitada que passou durante participação no Mais Você.

Durante o Panela Quente, do GNT, o galã comentou o assunto. "Posso confessar um negócio? Eu fui uma vez na Ana Maria e ela soube que eu gostava de pimenta", iniciou o famoso.

"No final do programa ela falou, 'então você gosta de pimenta? Como essa pimenta aqui, ó', me deu uma torradinha com trinidad scorpions, que é a terceira mais forte do mundo. Aí eu comi e ela, 'nossa, ele come mesmo, maravilha', e acabou o programa", ressaltou.

O galã da Globo ainda detalhou: "E lá fui eu com uma azia danada. Eu não tinha comido nada e no café da manhã comi pimenta, a terceira mais forte (do mundo)".

Mateus Solano completou: "Ana Maria, te amo. Um amor ardente". Em postagem do GNT no Instagram, Ana Maria Braga fez questão de reagir.

"Menino, amor ardente mesmo. Está convidado para voltar, mas dessa vez a gente come alguma coisinha antes da pimenta, tá? Beijos, lindo. Saudades", disparou a veterana.