Maisa Silva é dona de fortuna de milhões aos 22 anos

Maisa tem fortuna surpreendente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sucesso desde pequena, Maisa Silva já acumula uma fortuna de milhões com apenas 22 anos. A artista é conhecida por 96% dos brasileiros, segundo pesquisa recente da Ilumeo Data Science.

Leia Mais:

>>> Preta Gil atualiza estado de saúde após internações e explica situação

>>> Após viagem, Davi Brito faz faxina e mostra apartamento onde vive

>>> Lexa é acusada de traição e surpreende com reação em público

A vilã de "Garota do Momento", novela da Globo, ainda aparece liderando o ranking dos influenciadores digitais que movimentaram o mercado de marketing de influência no Brasil nos sete primeiros meses do ano.

O nome de Maisa aparece como o mais buscado no Google e nas redes sociais, apontam dados da Influency.me.

O sucesso nas redes fez com que Maisa conquistasse grandes oportunidades entre as marcas. Hoje, como influenciadora, ela não cobra menos que R$ 150 mil por um post patrocinado no Instagram, e esse valor pode chegar a R$ 800 mil.

Além de artista, Maisa também vem investindo na carreira como empresária. Em 2019, ela fundou uma agência focada em conectar marcas com artistas para campanhas de publicidade e projetos de marketing. A empresa conta com nomes de clientes como Tiago Abravanel, Celso Portiolli e Priscilla Alcântara.

A atriz ainda é sócia proprietária da Maisa Produções Artísticas, empresa fundada em 2008 e que atualmente tem faturamento anual de R$ 240 mil.