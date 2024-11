Após viagem, Davi Brito faz faxina e mostra apartamento onde vive

Davi apareceu arrumando o apartamento em que vive - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito retornou do Chile nesta semana e já voltou de fato à realidade. O ex-BBB mostrou, neste domingo, 17, que deixou a vida de luxo de lado.

No seu perfil do Instagram, o ex-motorista de aplicativo compartilhou um dia de faxina e mostrou aos internautas os detalhes do apartamento onde vive em Salvador.

Davi Brito apareceu arrumando a cama e limpando espaços da casa. Além disso, o milionário também colocou as roupas para lavar e parou para arrumar a louça de pratos.

Momentos depois, o famoso compartilhou que já estava tudo arrumado e se juntou com a irmã Raquel para conversar com seus admiradores.

