Fora do país, Davi Brito reclama de situação e surpreende

Davi Brito surpreendeu em viagem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Passeando no Chile, o campeão do BBB 24, Davi Brito, está compartilhando alguns perrengues de sua primeira viagem internacional. O baiano surpreendeu ao mostrar um pouco da diferença cultural dos chilenos em relação à pechincha, algo comum entre os brasileiros.

Conhecendo as lojas chilenas, Davi gostou de óculos de sol, mas não aprovou o preço do produto. "Gostei desse óculos aqui para jogar beach tenis, mas não tem desconto no Chile", disse.

Ele ainda tentou pechinchar com o vendedor do estabelecimento um valor um pouco melhor, mas não obteve êxito. "Não faz nenhum um descontinho nesse aqui?", largou.

Davi Brito chegou ao Chile na noite da última terça-feira, 12, mas não divulgou exatamente o motivo da viagem. De acordo com a Metrópoles, o baiano está participando das gravações do programa da Record Acerte ou Caia, do apresentador Tom Cavalcante.

No canal do Instagram onde está publicando atualizações da "trip", Davi disse, na manhã da última quarta, 13, que estava indo para uma gravação e logo depois seguiria "carreira solo" no país sul-americano.

Assista: