Rival de Davi no BBB fala de sexualidade e experiências com homens

O ex-BBB Juninho, que chegou a ter uma grande rivalidade com Davi Brito durante o BBB 24, comentou a respeito da sua sexualidade e experiências com homens.

Em entrevista ao Programa da Tarde, da Band, o famoso confessou que já se relacionou com outros homens. “Já tive experiências sim”, falou o ex-motoboy.

Juninho, que atualmente vende conteúdo adulto e já faturou R$ 100 mil em dois meses, declarou que recebeu uma proposta inusitada.

"Recentemente eu tive uma proposta que a pessoa me ofereceu R$ 50 mil para me ver interagindo sexualmente com outra pessoa, mas eu deixei pra lá (…) Eu já mandei nude, que é até bem comum na minha vida, mas a gravação do ato sexual nunca aconteceu”, falou.

Questionado se faria parceria íntima com Nizam, ele declarou: "O público pede muito. Sensual com o Nizam eu não faria, mas um trabalho de nu artístico eu já deixei claro inúmeras vezes que faria. Existe uma ideia de se fazer esse trabalho".