Após revelar estudo, Davi Brito mostra nova profissão e surpreende

O campeão do BBB 24, Davi Brito, surpreendeu nesta quinta-feira, 7, ao mostrar no Instagram o seu trabalho como social media. Com direito a fone de ouvido e ajeitando o melhor ângulo para a filmagem, o ex-motorista de aplicativo se mostrou empolgado com o novo 'trabalho' e se divertiu ao interagir com a galera.

A brincadeira de Davi acontece logo após ele ter se matriculado no curso de Direito, mostrando que o baiano ainda está tentando descobrir qual caminho seguir de fato.

Ainda nesta quinta, o campeão abriu o coração e revelou que está cansado da rotina pesada. Por meio de um vídeo, Davi contou que, nesse fim de semana, vai tirar um tempinho para dar uma desacelerada.

"Esse final de semana eu vou descansar e meter o pé. Tenho corpo, alma e espírito. Já falei com vocês que a vida não é só trabalho", desabafou o baiano, sem dar muitos detalhes sobre o destino da viagem.

